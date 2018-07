Al 8.000 transmigranten onderschept dit jaar Stéphanie Romans

09 juli 2018

00u00 0 De Krant Privébewakers en politieagenten hebben dit jaar al 8.021 transmigranten onderschept. Ruim de helft van hen werd gespot op snelwegparkings, waar ze in vrachtwagens richting Groot-Brittannië proberen te klimmen.

Sinds februari houden veiligheidsagenten van privéfirma's de wacht op de snelwegparkings in ons land. Daar hebben ze tot nu toe 4.286 transmigranten geteld. Eén op de drie werd betrapt op de parking in Groot-Bijgaarden. De politie van haar kant heeft tijdens gerichte controleacties op trein, tram, bus en in stations 1.400 transmigranten onderschept. En agenten van lokale zones registreerden los daarvan nog eens 2.341 individuen.

In kaart brengen

Het doel van de controles is niet om en masse transmigranten op te pakken, wel om hen grondig in kaart te brengen. Van zoveel mogelijk migranten worden vingerafdrukken en een pasfoto genomen, zodat hun gegevens in de politiedatabank terechtkomen. "Door de handel en wandel van mensensmokkelaars te analyseren én daarop in te spelen, slagen we erin hen geleidelijk weg te duwen", zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het Brusselse Noordstation blijkt een belangrijke 'aanvoerlijn' van de snelwegparkings. Sinds de politie twee maanden geleden een actieplan opstelde om de overlast in dat station te beperken, verblijven er dagelijks niet langer honderden maar tientallen migranten.

