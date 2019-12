Exclusief voor abonnees Al 8.000 koala's in Australië dood door bosbranden 28 december 2019

Door de aanhoudende bosbranden in Australië zijn al zeker 8.000 koala's gestorven. Dat schat de Australische minister van Milieu, Sussan Ley. Ze denkt dat mogelijk 30 procent van alle koala's in de getroffen oostelijke regio omkwam, "omdat zo'n 30 procent van hun leefomgeving is vernietigd". Precieze cijfers zijn er nog niet omdat de branden nog altijd niet geblust zijn. Australië heeft intussen 6 miljoen dollar uitgetrokken om de leefomgeving van de dieren te beschermen, onder meer door corridors aan te leggen. Volgens de Australia Koala Foundation leven er vandaag tussen de 43.000 en 100.000 koala's in het hele land.