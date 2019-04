Exclusief voor abonnees Al 78 jaar getrouwd 10 april 2019

00u00 0

Slechts weinigen doen het dit koppel na: al 78 jaar lang delen Henri Cansse (98) en Adriana Schneider (95) lief en leed. In 1941 gaf het Gentse echtpaar elkaar het jawoord - in volle oorlogstijd, jawel. "We wilden niet wachten", zegt Adriana.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen