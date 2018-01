Al 72.000 tickets verkocht voor '40-45' 00u00 0

Bijna negen maanden voor de eerste voorstelling van '40 - 45' zijn al 72.000 tickets verkocht . De Studio 100-musical over de Tweede Wereldoorlog gaat pas in première op 7 oktober. Rond 13 december 2017, toen Studio 100 aankondigde dat de musical in Puurs zou plaatsvinden, stond de teller van verkochte tickets nog op 40.000. "Toen we half december de nieuwe locatie aankondigden kreeg de verkoop een serieuze boost." '40-45' is de opvolger van '14-18'. Die musical werd opgevoerd in de Nekkerhal in Mechelen en trok 335.000 bezoekers. (RLA)