Al 700.000 aangiften via Tax-on-web 17 juni 2020

Al meer dan 700.000 Belgen hebben hun belastingaangifte via Tax-on-web ingediend. Dat zijn er ruim 45.000 of 7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De uiterste indieningsdag voor de elektronische belastingaangifte is 16 juli, dus over een kleine maand. Een aangifte op papier moet al op 30 juni binnen zijn. Meer dan de helft van de belastingplichtigen is overigens vrijgesteld van de aangifteplicht. Zij krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Zitten daar geen fouten in, dan moet de belastingplichtige niets meer doen en ontvangt hij automatisch een afrekening.

