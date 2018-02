AL 7 MILJOEN UITGETROKKEN ZONDER DAT ONHEILSPLEK VEILIGER WERD 20 februari 2018

00u00 0

De plannen om de plek waar de 16-jarige Nikita Everaert stierf aan te passen, zijn al 12 jaar klaar. "Sinds 2003 wordt die plaats als een zwart kruispunt aangeduid, waarna er een definitief plan uitgetekend is. Al sinds 2013 is daar meer dan 7 miljoen euro voor uitgetrokken", vertelt volksvertegenwoordiger Björn Rzoska, verkeersspecialist voor Groen. "Er zou een rotonde aangelegd worden, maar tot op heden is die er nog altijd niet. Intussen is er wel een jong leven weg." Rzoska wijst naar het Agentschap Wegen en Verkeer en bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Die laatste bevestigt dat het kruispunt nog niet heraangelegd werd. "22 van de 800 opgelijste probleempunten hebben we weggewerkt, maar dit zwarte kruispunt in Gent jammer genoeg niet", klinkt het. "Normaliter zouden deze wegen al heraangelegd zijn, maar wij en de gemeente Oostakker werden geconfronteerd met een talmende projectontwikkelaar", vertelt AWV-woordvoerster Marie De Vliegher. "Hij heeft jarenlang gepoogd een groot winkelcomplex langs de R4 te realiseren, waardoor we met die verkeersstromen ook rekening moesten houden. Maar plots is de stekker uit dat project getrokken en moesten onze ingenieurs alles hertekenen. Dat nieuwe plan is klaar, wordt dit jaar aanbesteed en in 2019 gerealiseerd." (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN