Exclusief voor abonnees Al 600 extra chauffeurs aangeworven bij De Lijn 11 december 2019

00u00 0

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft het afgelopen jaar meer dan 600 nieuwe chauffeurs aangenomen. Dat zei personeelsdirecteur Filip Claes gisteren in 'De inspecteur' op Radio 2. De Lijn kampte met ernstige chauffeurstekorten, vooral in de Vlaamse rand rond Brussel, waardoor ze de dienstregeling her en der moest aanpassen en zelfs ritten moest schrappen. Maar in januari zou de dienstregeling weer normaal moeten zijn.