Al 60.000 digitale meters geplaatst

20 september 2019

Er werden al 60.171 digitale energiemeters geïnstalleerd in Vlaanderen. Dat meldt netwerkbeheerder Fluvius. De uitrol van die meter is officieel gestart op 1 juli. Sinds die dag plaatst Fluvius alleen nog digitale energiemeter bij bouwers en verbouwers, nieuwe eigenaars van zonnepanelen en budgetmeterklanten. Sinds begin juli en tot eind 2022 loopt ook een ombouwprogramma voor zonnepanelen- en budgetmeterklanten. Inclusief vroegere proefprojecten werden zo al 7.531 digitale meters geplaatst. Nog uit de cijfers van Fluvius blijkt dat 516 digitale meters niet geplaatst werden omdat de klant dit niet wilde. Dat is minder dan 1 procent van alle voorziene installaties.