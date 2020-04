Exclusief voor abonnees Al 57.000 coronaboetes uitgedeeld 27 april 2020

Sinds 14 maart heeft de politie al 57.000 boetes uitgeschreven wegens het niet-naleven van de coronamaatregelen. Vooral in het weekend piekt het aantal overtredingen. De laatste week worden met name de afstandsregels niet gerespecteerd. "Ik begrijp iedereen die fouten maakt, ik maak er zelf ook veel. Maar het helpt altijd als ik op mijn fouten gewezen en streng aangepakt word. Zeker als het belangrijk is dat ik ze niet opnieuw maak", zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). Ook in de steden is het aantal boetes gevoelig gestegen. Zo zag Gent een toename van meer dan 10%.