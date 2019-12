Exclusief voor abonnees Al 51 WB-manches op rij België en Nederland boven 26 december 2019

Francis Mourey is de laatste veldrijder van buiten de Lage Landen met een Wereldbekerzege achter zijn naam. Op 22 december 2013 sloeg de Fransman toe in Namen. Sindsdien werden er 51 WB-manches gereden en stonden er haast uitsluitend Belgen en Nederlanders op het podium, op een Fransman (Mourey), en twee Duitsers (Meisen en Walsleben) en Tsjechen (Bina en Stybar) na. Een rangschikking op basis van de behaalde plaatsen - 3 punten voor een zege, 2 punten voor een tweede plaats en 1 punt voor een derde plaats - maakt helemaal duidelijk dat het België en Nederland boven is in veldritland.

