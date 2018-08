Al 50 kandidaten om gratis in kasteel te wonen 22 augustus 2018

Wie altijd al in een kasteel wou wonen, kan zijn droom waarmaken in het Vlaams-Brabantse Gaasbeek - gratis dan nog. De directie van het Kasteel van Gaasbeek is op zoek naar een geschikte huisbewaarder voor het domein. "Voor velen zal dat een sprookje lijken, maar schijn bedriegt", zegt Luc Vanackere, directeur van het kasteel. "Ons pand is een prachtige plek om te wonen, maar als conciërge krijg je een hoop taken. Het is niet te vergelijken met een kantoor- of flatgebouw. De conciërge moet iedere dag van 17 uur tot 8.30 uur aanwezig zijn in het kasteel." Intussen hebben meer dan vijftig kandidaten zich al aangemeld. De nieuwe huisbewaarder krijgt een conciërgewoning met alle faciliteiten op de tweede verdieping van het kasteel. "Niet iedereen kan in een leeg kasteel leven. Als er iets gebeurt, moet je de moed hebben om alle ruimtes te controleren. In het donker kan dat angstaanjagend zijn." Solliciteren kan via sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. (MEN)

