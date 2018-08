Al 485 verloren gelopen kinderen in augustus 21 augustus 2018

Aan de Belgische stranden zijn in de eerste twee weken van augustus maar liefst 485 kinderen verloren gelopen. Daarmee is het totaal aantal voor augustus 2017, namelijk 455, al overschreden. Als vanouds spant Oostende de kroon met 196 vermiste kinderen, gevolgd door Blankenberge met 101. "De redders blijven dus ook in augustus geconfronteerd met een hoog aantal kinderen dat de mama en papa uit het oog verloor. Want ook juli was al een recordmaand", zegt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. Verwacht wordt dat de aantallen niet spectaculair meer zullen stijgen in augustus door het voorspelde minder goede weer. Alle kinderen werden gelukkig herenigd met hun ouders. (BBO)