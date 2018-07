Al 450 patiënten willen naar de 'wonderdokters' 30 juli 2018

00u00 0

Het Programma voor Ongediagnosticeerde Zeldzame Aandoeningen (PrOZA) van het UZ Gent werd in 2015 opgericht. Sindsdien kregen ze 450 dossiers doorgestuurd, en gingen ongeveer 150 patiënten op raadpleging. "En bij zowat de helft hebben we ook een diagnose kunnen stellen", zegt professor Poppe van het Centrum Medische Genetica. Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden, dat doen artsen. Dokters die een patiënt met onverklaarbare symptomen voor zich krijgen in één van de ziekenhuizen die samenwerken met het UZ Gent geven dat elektronisch door. Wekelijks buigt het PrOZA-team zich over die dossiers en selecteert het op basis daarvan de patiënten. Eén keer per maand zijn er consultaties.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN