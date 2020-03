Exclusief voor abonnees Al 40.000 vluchtelingen op Griekse eilanden, Erdogan "wil geld van EU niet" 03 maart 2020

00u00

De Turkse president Erdogan beschuldigt Griekse soldaten van het doden van twee vluchtelingen bij de grens met Turkije. De Griekse regering ontkent en heeft het over "nepnieuws". De situatie aan de Turks-Griekse grens wordt in elk geval steeds meer precair. De voorbije dagen zijn meer dan 10.000 vluchtelingen vanuit Turkije naar de grenzen met de EU getrokken, nadat Erdogan had besloten hen niet meer tegen te houden. De president zei gisteren dat hij 1 miljard euro extra van de EU om vluchtelingen op te vangen heeft geweigerd. "Wie houden ze voor de gek? We willen dit geld niet."

