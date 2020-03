Exclusief voor abonnees Al 388 bedrijven hebben toestemming voor economische werkloosheid 13 maart 2020

In ons land hebben al 388 bedrijven van de RVA toestemming gekregen om economische werkloosheid in te voeren en hun personeel thuis te laten, mocht dat wegens de coronacrisis nodig zijn. De goedgekeurde aanvragen hebben betrekking op 6.762 werknemers. Voor 8.066 anderen zijn de dossiers nog in behandeling, zo heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) verklaard in de Kamer. Eén van de bedrijven die deze noodgreep toepassen, is Brussels Airlines. Vanaf maandag zal de arbeidstijd van de zowat 4.000 werknemers daar met 20 tot 25% ingekort worden.

