Al 36 gemeenten willen statiegeld op blikjes en petflessen 08 februari 2018

00u00 0

Al zeker 36 Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Hasselt en Gent, hebben zich officieel aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die pleit voor de invoering van statiegeld op blikjes en petflesjes. In het lijstje ook gemeenten waar N-VA en Open Vld - beiden grote criticasters van het systeem - mee besturen. Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) is zelf voorstander van statiegeld, maar op aandringen van haar coalitiepartners heeft de sector een laatste kans gekregen om te bewijzen dat ze het zwerfvuil zelf kan verminderen met sensibiliseringscampagnes. In 2016 was er een nulmeting, tegen de zomer komt er een nieuwe meting om te kijken wat het effect is. Heeft het allemaal weinig uitgehaald? Dan komt het terug op de regeringstafel en wordt - als het van de minister afhangt - het statiegeld ingevoerd. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN