Al 35 Belgen wonnen Euromillions 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant De Belg die dinsdag 107 miljoen euro won met Euromillions, is al de 35ste landgenoot sinds 2004 die de jackpot binnenhaalt. In totaal leverde de Europese loterij 460 multimiljonairs op. Frankrijk spant de kroon met 102 winnaars. En toch zijn de kansen overal even groot (of klein): 1 op 139.838.160.

De Belgische geluksvogel ziet binnenkort welgeteld 107.839.228 euro bijkomen op zijn of haar bankrekening. Dat is een gigantisch bedrag, maar toch geen record: in oktober 2016 won een Brusselaar 168 miljoen euro en vorig jaar in juni ging er 153,8 miljoen naar een landgenoot. De meest recente multimiljonair had zich gisteren nog niet bekend gemaakt. "Hij of zij heeft 20 weken de tijd", zegt woordvoerder Jean-François Mahieu.

Streepje voor?

De forse bedragen die in ons land in 2016 en 2017 uitgekeerd werden, doen vermoeden dat België een streepje voor heeft bij Euromillions. Dit jaar vielen er ook al twee Belgen in de hoofdprijzen. Dat zijn er in acht maanden evenveel als de voorbije vier jaar telkens in de volledige twaalf maanden.

Dat een klein land als België al 35 hoofdwinnaars heeft geleverd, betekent niet dat de winstkansen hier groter zijn. "Die zijn in elk land even groot", benadrukt men bij Euromillions. "De winstkansen worden bepaald door het aantal nummers en sterren en die zijn in elk land gelijk. Of je nu in België of in Spanje of Ierland speelt, je hebt altijd 1 kans op 139.838.160 om de vijf getallen en twee sterren juist te hebben."

Sinds het begin van de loterij in 2004 zijn er in de negen deelnemende landen 460 winnaars in rang 1 geweest. Uit cijfers van de Nationale Loterij blijkt dat de meeste winnaars in Frankrijk te noteren zijn: 102. Daarna volgen Spanje met 99 en het Verenigd Koninkrijk met 96. Helemaal onderaan bengelt het kleinste land Luxemburg met slechts 2 winnaars.

De recordwinst van EuroMillions ligt nog steeds op 190 miljoen euro. Het bedrag werd gewonnen op 6 oktober 2017 in het Verenigd Koninkrijk.

(PhG)