Al 34.669 mama's kregen NIP-test terugbetaald 28 juni 2018

00u00 0

Al 34.669 aanstaande moeders kregen de NIP-test terugbetaald. De bloedtest om het syndroom van Down op te sporen bij foetussen wordt sinds 1 juli 2017 vrijwel helemaal terugbetaald. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt daarvoor 15 miljoen euro per jaar uit. "Door deze test betaalbaar te maken voor alle aanstaande moeders, kunnen we tot vijftig miskramen per jaar vermijden", benadrukt minister De Block het belang van de maatregel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN