Al 338.000 Belgen bellen corona-infolijn 09 mei 2020

De gratis infolijn van de federale overheid voor vragen rond het coronavirus heeft al 338.000 oproepen gekregen. Na elke Nationale Veiligheidsraad, wanneer nieuwe of aangepaste maatregelen worden aangekondigd, stijgt het aantal oproepen lichtjes. Opmerkelijk: hoewel deze week veel mensen vragen hadden rond het bezoek van of aan vier personen, was er géén stijging van het aantal telefoontjes. Om de vele oproepen te beantwoorden, worden op piekdagen 140 operatoren ingezet. Mensen met vragen kunnen dagelijks tussen 8 en 20 uur terecht op het nummer 0800/14689.