Exclusief voor abonnees Al 32 tips over robotfoto 07 november 2019

De federale politie had gisteravond al 32 tips gekregen over de robotfoto die dinsdag in 'Faroek' werd getoond. Die zullen allemaal onderzocht worden. Het VTM-programma maakte een reconstructie van de sabotage van een stoomturbine in de kerncentrale van Doel. Vijf jaar na het incident zit het onderzoek muurvast. De speurders hopen nu dat de robotfoto de zaak vooruit zal helpen. Die werd gemaakt aan de hand van een getuigenis van een toezichter, die op de dag van het incident aan het werk was in de kerncentrale. Hij beschreef aan gerechtsjournalist Faroek Özgünes hoe hij die dag in de machinekamer een man tegen het lijf liep met een opvallende bril met vergrotende glazen. "Toen ik de afsluiter wilde controleren, probeerde hij me daar echt van weg te houden." (IBO)

