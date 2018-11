Al 30 'gedwongen' asielaanvragen 28 november 2018

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft al voor 30 migranten een 'gedwongen' asielprocedure opgestart. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gisteren verklaard in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Begin oktober had hij in het parlement al aangekondigd dat hij wilde werken met "impliciete asielaanvragen" voor transmigranten. In zo'n geval start DVZ de procedure op eigen houtje op. Het gaat dan om migranten die geen asiel willen aanvragen, maar in een gesprek met DVZ aangeven niet te kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, omdat ze daar gevaar lopen. De dossiers gaan vervolgens naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, dat beslist over het al dan niet toekennen van asiel. Als tijdens de procedure blijkt dat een migrant al asiel heeft aangevraagd in een ander EU-land, kan hij of zij worden uitgewezen. (IVDE)

