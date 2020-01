Exclusief voor abonnees Al 3 op 4 kampen van Kazou volzet 13 januari 2020

Amper een paar uur nadat Kazou, de jeugdorganisatie van de CM, zaterdag zijn online aanbod voor deze zomer had opengezet, is al 75% van de kampen volzet. Op de eerste boekingsdag werden liefst 32.000 kinderen ingeschreven. Net als vorig jaar spreekt de organisatie van een stormloop. Maar: "Wie nog geen vakantie geboekt heeft, hoeft niet te treuren. We hebben nog zo'n 10.000 vrije plaatsen", meldt Kazou. Zaterdagochtend konden ouders maar één vakantie boeken, om iedereen genoeg kans te geven. Vooral kampen in de eerste en de laatste week van de zomervakantie zijn snel de deur uit, omdat ouders dan meestal geen gezinsvakantie geboekt hebben. Vanaf woensdag 14 uur kunnen de overige plaatsjes geboekt worden. Net als vorig jaar biedt Kazou deze zomer 926 kampen aan, goed voor 45.000 plekjes.

