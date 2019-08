Exclusief voor abonnees Al 3.454 Britten zijn Belg geworden sinds brexit-referendum 16 augustus 2019



Sinds het brexit-referendum in 2016 zijn al 3.454 Britten Belg geworden. Dat leren gegevens van Statbel. De cijfers lopen tot 31 mei. Het aantal dossiers neemt sneller toe sinds eind 2018. De brexit stond aanvankelijk gepland voor 29 maart van dit jaar. In 2019 kregen tot nu toe gemiddeld 119 Britten per maand de Belgische nationaliteit, tegenover 82 per maand vorig jaar. In juni 2016 waren er nauwelijks 22 Britten die kozen voor de Belgische nationaliteit.

