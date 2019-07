Exclusief voor abonnees Al 25 jaar vonken en vuur SKUNK ANANSIE 15 juli 2019

Skunk Anansie vierde op TW Classic zijn 25-jarig bestaan, en frontvrouw Skin - 51 ondertussen - straalt nog altijd even veel vuur en energie uit. Ze lijkt geen dag ouder dan toen ze in 1996 voor de eerste keer de superhit 'Weak' zong. Ze rende over het podium, sprong van versterkers, dook in het publiek en gooide met microfoonstandaarden. Maar de Britse zangeres kan natuurlijk meer dan alleen haar publiek amuseren. Pas wanneer ze haar keel openzet, wordt haar klasse écht duidelijk. Haar stem kon ook de mindere songs wat verbloemen, want hoewel Skunk Anansie in theorie z'n 'greatest hits' speelde, waren niet alle nummers even sterk. Er waren de voltreffers - zoals het volop meegezongen 'Weak', 'Charlie Big Potato' en 'Intellectualise My Blackness' - maar af en toe zakte de set wat in. Gelukkig tonen recentere songs als 'God Loves Only You' dat Skunk Anansie nog lang niet versleten is.

