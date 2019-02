Al 23.000 Belgen klampen klimaatministers aan 01 februari 2019

Na een oproep van burgerbeweging 'Act For Climate Justice' hebben al ruim 23.000 Belgen de vier klimaatministers van ons land 'aangesproken' op www.wakeupyourministers.be. Via die website kan je een standaardboodschap of een zelfgekozen bericht sturen - per mail, sms of zelfs per telefoon. De burgerbeweging heeft al 2.000 affiches en duizenden stickers verspreid in grote steden om de website bekend te maken.