Al 225 schoolkinderen ziek door salmonella 29 mei 2018

De salmonellabesmetting in West- en Oost-Vlaamse scholen blijft uitdeinen. Zorg en Gezondheid heeft al meldingen gekregen van 225 zieke kinderen, afkomstig uit 38 scholen die beleverd werden door traiteur Esthios uit Harelbeke. Van 129 kinderen is na labo-onderzoek duidelijk dat hun ziekte te wijten is aan salmonella. Over de honderd andere kinderen, die dezelfde symptomen vertonen, is er nog geen duidelijkheid. Het traiteursbedrijf is na advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gesloten sinds donderdagavond. Er is nog geen resultaat van de analyse van de stalen die er in beslag werden genomen. Veel van de getroffen scholen behouden het vertrouwen in Esthios. "Zodra dat kan, bestellen we er opnieuw maaltijden." (VHS)

