Exclusief voor abonnees Al 21 besmettingen in Europa 03 februari 2020

00u00 0

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Europa verder op: er zijn er nu al 21 geteld. Zo is er voor het eerst een geval gemeld in Zweden. In Duitsland zijn al acht mensen besmet, onder hen ook een kind van één van de patiënten. Alle andere zieken zijn werknemers van eenzelfde bedrijf die het virus hebben gekregen nadat een collega van hen naar China was gereisd. Ook in Italië waren er afgelopen weekend twee besmettingen. De autoriteiten hebben er de noodtoestand uitgeroepen voor zes maanden. Het epicentrum van de uitbraak ligt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. In China zelf zijn nu al meer dan 14.500 besmettingen geteld en zijn 304 mensen aan het longvirus overleden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis