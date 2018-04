Al 200 pv's voor trouwstoeten in Brussel 26 april 2018

00u00 0

De Stad Brussel heeft sinds het begin van deze maand een nieuw actieplan om gevaarlijk en ongepast gedrag tijdens trouwstoeten aan te pakken. Sinds dat van kracht ging, zijn er 200 processen-verbaal opgesteld. Het gaat vooral over verkeersinbreuken en ongepast gedrag, zoals overmatig toeteren. De feiten deden zich vooral voor tijdens weekends en op feestdagen in Laken. "Dit gedrag is onaanvaardbaar. Het vieren van feestelijkheden is uiteraard toegestaan, maar niet ten koste van de veiligheid en de rust", zegt burgemeester Philippe Close (PS). Pasgetrouwde koppels zullen bij het overhandigen van de trouwdocumenten geïnformeerd worden over de regels. (VDBS)