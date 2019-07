Exclusief voor abonnees Al 20 miljoen mensen willen naar EK 2020 17 juli 2019

Er is de afgelopen weken een ware stormloop geweest op kaartjes voor het EK 2020. De UEFA kreeg al meer dan 20 miljoen aanvragen binnen vanuit 213 landen. Er zijn voor het publiek in totaal 3 miljoen kaarten beschikbaar voor het EK, dat in 12 Europese steden wordt afgewerkt. Brussel is zoals u weet geen gaststad voor het EK 2020. De finale op 12 juli 2020 in Londen is het meest populair. Daar werden 1,9 miljoen kaarten voor aangevraagd. De inschrijftermijn is nu gesloten en de kaarten worden via loting toegewezen. In de loop van volgende maand krijgen de gelukkigen bericht van de UEFA. Na de loting voor de Europese eindronde, op 30 november, begint de tweede verkoopfase met 1 miljoen tickets. De laatste fase vindt in april 2020 plaats, nadat de laatste vier deelnemers bekend zijn geworden via de play-offs. Fans van de Rode Duivels hoeven dus nog niet te wanhopen. Met 12 op 12 zijn Hazard en co. overigens feilloos gestart aan de EK-kwalificatiecampagne. (KDZ)

