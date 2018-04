Al 20 Argenta-klanten eisen schadevergoeding 09 april 2018

Argenta is begonnen met het uitbetalen van schadevergoedingen aan klanten die last hadden van de zware IT-panne vorige week. "De mensen eisen meestal kleine bedragen, maar gezien ons grote klantenbestand kan dit ons heel wat gaan kosten", zegt woordvoerster Christine Vermylen. Een twintigtal klanten stuurde vrijdag een mail met een raming van de schade. "Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun kredietkaart moesten gebruiken in plaats van hun gewone kaart en daardoor extra kosten hebben gemaakt. Mensen die te laat waren met betalen, moeten wellicht verwijlinteresten betalen. Maar die claims moeten nog binnenkomen." Hoeveel er in totaal al is uitbetaald en hoeveel er wordt geclaimd, is nog niet duidelijk. Wie schade heeft geleden, kan een gedetailleerde mail sturen naar klachtenbeheer@argenta.be. (SRB)

