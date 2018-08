Al 20.000 gepersonaliseerde nummerplaten op de weg 13 augustus 2018

00u00 0

Sinds 31 maart 2014 is het mogelijk, mits extra betalen, een gepersonaliseerde nummerplaat aan je auto te hangen. In een dikke vier jaar tijd zijn er al 20.000 van die kentekens afgeleverd in ons land. Rekening houdend met de extra taks - 1.000 euro en onder Jacqueline Galant zelfs 2.000 euro - heeft dit de staatskas alles bij elkaar al 25 miljoen euro opgeleverd, zo berekende de Brusselse krant DH. Er worden vooral veel 'korte' nummerplaten aangevraagd. Eén cijfer en één letter.Er zit naast de meerprijs nog een nadeel aan zo'n nummerplaat. Bij diefstal wordt de combinatie geschrapt en niet meer opnieuw in omloop gebracht. (EV)