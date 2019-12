Exclusief voor abonnees Al 20.000 euro ingezameld voor baby Victor 31 december 2019

De inzamelactie die de ouders van baby Victor sinds twee dagen op poten hebben gezet voor hun zoontje, dat dezelfde levensbedreigende ziekte heeft als baby Pia, heeft nu al ruim 20.000 euro opgeleverd. "De donaties blijven maar binnenkomen, van kleine bedragen tot zelfs mensen die 1.000 euro schenken", vertelt de oom van Victor, professor Frederik Anseel (UGent). "Het geeft de ouders en de hele familie heel veel moed. We krijgen ook van overal bemoedigende reacties van mensen die we niet kennen." De kleine Victor Verdonckt uit het West-Vlaamse Moorsele lijdt aan de spieraandoening SMA type 1. Mogelijk heeft hij op termijn dezelfde peperdure behandeling nodig als baby Pia, die liefst 1,9 miljoen euro kost. Wie de familie wil steunen, kan dat via een crowdfundingsactie, te vinden via de website www.victorkracht.com. Een bijdrage doen kan ook via het rekeningnummer BE33 1043 8386 7746. Hoeveel daar al op is gestort, is nog niet duidelijk. (AHK)

