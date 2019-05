Exclusief voor abonnees Al 2 dagen geen nieuwe legionella-besmettingen 28 mei 2019

00u00 0

Er zijn al twee dagen geen nieuwe legionellabesmettingen meer gesignaleerd in de Gentse kanaalzone. Zaterdag steeg het aantal slachtoffers nog tot 32, maar dat blijft het eindcijfer. "Dat is hoopgevend", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Al is het nog te vroeg om te concluderen dat de bron van de besmetting niet langer actief is. De laatst gemelde slachtoffers hebben de eerste symptomen vijf dagen geleden opgemerkt. Legionella heeft een incubatietijd van 19 dagen, wat betekent dat nieuwe slachtoffers nog steeds kunnen opduiken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt de oorsprong van de besmetting in het Gentse havengebied, waar in twee koeltorens verhoogde concentraties van hetzelfde type legionella zijn aangetroffen. Op drie andere locaties werden lagere dosissen gemeten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis