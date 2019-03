Al 2.700 Britten werden Belg sinds brexit-referendum 07 maart 2019

00u00 0

Sinds het referendum over de brexit in juni 2016 hebben al 2.689 Britten de Belgische nationaliteit aangevraagd en gekregen. Cijfers van Binnenlandse Zaken tonen dat er maandelijks gemiddeld 90 Britten Belg werden. Dat is een groot verschil met het gemiddelde vóór het referendum, toen het er 8,8 per maand waren. Om Belg te worden, moeten ze hun 'maatschappelijke integratie' aantonen en kunnen bewijzen dat ze al vijf jaar wettelijk in ons land verblijven. Daarnaast moeten ze ook één van de drie landstalen beheersen. Naast hun Belgische nationaliteit blijven zij de Britse behouden. Over het lot van Europeanen in het VK en Britten in de EU bestaat nog veel onzekerheid. Velen willen daarom op veilig spelen en vragen de nationaliteit aan van de lidstaat waar ze wonen. Volgens recente cijfers van Eurostat hebben in 2017 ruim 14.900 Britse burgers een andere Europese nationaliteit gekregen. (AVA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN