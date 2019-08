Exclusief voor abonnees Al 2.000 mensen op de vlucht voor de vlammen op Gran Canaria 19 augustus 2019

00u00 0

Door bosbranden zijn op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria al minstens 2.000 mensen geëvacueerd. Het Kruis van Tejada, een populaire toeristische site, en een nabijgelegen luxehotel werden ontruimd. Even later was dat ook het geval voor het centrum van het dorp Tejeda. De autoriteiten sloten verschillende wegen af in de buurt van de brand en raadden mensen aan om de zone te verlaten. De brandweer van het eiland stuurde helikopters naar de getroffen regio. De situatie "ziet er helemaal niet goed uit, met deze temperaturen, de wind en de lage luchtvochtigheid", klinkt het in een mededeling. Sinds zaterdag is al zeker 1.500 hectare in de vlammen opgegaan. De plaatselijke blusvliegtuigen kunnen niet ingezet worden om de brand te bestrijden, omdat ze uitgestuurd zijn naar het Spaanse vasteland, duizend kilometer verder. (LVB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis