Al 19 punten achterstand op Barça

Een ultra-efficiënt Barcelona - dankzij onder meer een assist van Vermaelen - slaagde er voor het eerst sinds 2007 in te winnen op Real Sociedad. Sociedad kwam snel 2-0 voor, maar Suárez (2x), Paulinho en Messi zorgden ervoor dat Barça de enige ongeslagen ploeg blijft in een Europese topcompetitie. Messi scoorde zijn 366ste goal in La Liga en wordt topscorer aller tijden in één van de vijf Europese topcompetities. Hij breekt het record van Gerd Müller (365 goals in de Bundesliga). Barça's voorsprong op Real bedraagt nu al 19 punten. Januzaj viel in minuut 78 in

