Al 19 keer goud Daarom keken we naar Oranje 18 december 2018

De Nederlandse hockeymannen zijn een begrip in de sport. De Red Lions klopten ze zondag in hun 39ste finale op een groot toernooi. Van die 39 finales wonnen de Nederlanders er 19. Het WK in Amstelveen in 1973 was de allereerste hoofdprijs. In 1990 en 1998 pakten de Nederlanders nog twee keer de wereldtitel. De Champions Trophy wonnen onze noorderburen al acht keer. De Olympische Spelen schreven ze in 1996 en 2000 op hun naam. Vijf keer kroonden ze zich tot Europees kampioen en 2013 wonnen ze de eerste editie van de World League. Hieronder ál hun gouden medailles.

