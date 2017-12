Al 185 milieuactivisten vermoord dit jaar 00u00 0

In 2017 zijn wereldwijd al 185 milieuactivisten vermoord. Dat heeft de Britse krant 'The Guardian' samen met de ngo Global Witness berekend. Brazilië is met 43 doden het gevaarlijkste land voor groene militanten, gevolgd door Colombia (28), de Filipijnen (23) en India (10). De meeste slachtoffers vochten tegen de mijn-, hout- of elektriciteitsindustrie en sneuvelden in afgelegen plekken waar grote firma's in bossen of natuurgebieden werken. Ook strijders tegen stroperij lopen een groot risico. (SVB)