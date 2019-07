Exclusief voor abonnees Al 160 ufo's gespot 16 juli 2019

In de eerste zes maanden van het jaar heeft het Belgische ufomeldpunt al 160 meldingen over ufo's gekregen. 115 kwamen uit Vlaanderen en dat is een record. Voor alle duidelijkheid: het gaat om niet-gecheckte meldingen. Ook verschijnselen die perfect verklaarbaar zijn, zoals meteorietinslagen, weerballonnen, drones of satellieten, zitten daarbij. Eén van de meest opmerkelijke gevallen werd zowat in heel Europa waargenomen in de nacht van 25 op 26 mei: een soort trein van lichtpuntjes die door de lucht leek te slingeren. Achteraf bleek het te gaan om de lancering van 60 satellieten in de VS.