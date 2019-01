Al 16 doden bij geweld in Venezuela 25 januari 2019

In Venezuela zijn al zeker zestien doden gevallen bij protesten tegen het bewind van president Maduro. Die hebben volgens mensenrechtenactivisten ook al tot 175 arrestaties geleid. Woensdag riep oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uit tot interim-staatshoofd in een poging om Maduro tot vertrek te dwingen, omdat zijn herverkiezing oneerlijk zou zijn verlopen. Guaidó werd meteen erkend door de VS, Canada en tal van landen in Latijns-Amerika. Maar Rusland voert een reeks van staten aan die Maduro blijven steunen. Defensieminister Padrino sprak van "een staatsgreep in wording", waaruit blijkt dat het leger wellicht aan de kant van Maduro blijft.

