Al 16 besmettingen in Italië

In Italië zijn nu al zestien mensen besmet met het coronavirus: twee in de regio Veneto en veertien in Lombardije. Hoe de mensen het virus hebben opgelopen is niet helemaal duidelijk. De eerste patiënt in Lombardije zou contact hebben gehad met iemand die recent was teruggekeerd uit het Chinese Wuhan, maar vreemd genoeg niet besmet bleek. Ook de vrouw en een goede vriend van de 38-jarige Italiaan zijn ziek, net als enkele cafégasten van een bar waar zijn vriend kwam. Intussen worden in Italië draconische maatregelen genomen. In een tiental gemeenten zijn openbare plekken gesloten en werden evenementen afgelast. In drie gemeenten moeten de inwoners zelfs binnen blijven.

