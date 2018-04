Al 15 jaar wachten op goede ontsnapping 18 april 2018

De Waalse Pijl voorspelbaar? Zou het? Ja dus. Het is vijftien jaar geleden, van 2003, dat een vlucht er nog in slaagde om uit de greep van het peloton te blijven. Nog voor de echte finale begon, vormde zich een kopgroep van 14 renners. Zij hadden maximaal 3 minuten en 11 seconden voorsprong, niet erg veel en achter hen werd fel gejaagd, maar het bleek genoeg. Na de voorlaatste klim bleven vooraan nog twee Spanjaarden over: Aitor Osa en Igor Astarloa. Op de Muur van Hoei toonde die laatste zich de sterkste. In de veertien edities van de Waalse Pijl die daarna volgden, bleken de klassieke vlucht of de late aanvallers niet sterk genoeg en was het telkens een omvangrijke groep die zich meldde aan de voet van de Muur. (BA)

