Exclusief voor abonnees Al 15 jaar bezig met modellen van infectieziektes Niel Hens 07 april 2020

Niel Hens is wiskundige van opleiding en professor Biostatistiek aan de UHasselt en de UAntwerpen. Hij houdt zich dag in dag uit bezig met cijfers en epidemiologische vraagstukken. Al 15 jaar lang ontwikkelt hij wiskundige modellen van infectieziektes en voorspelt hij welke richting een pandemie kan uitgaan, zo ook het coronavirus. Die data legt hij bevattelijk uit aan de overheid die hij meehelpt te adviseren. Volgens collega-professor Herman Goossens is Hens "de geknipte man" om dit virus in kaart te brengen. Op 27 februari vertelt Hens in 'Het Belang van Limburg' dat het "een kwestie van dagen is voor corona ons land zou bereiken" nadat op 18 kilometer van Maaseik een eerste besmetting wordt vastgesteld. Hens wordt ook uitvoerig opgevoerd in Nederland, waar hij de overheid midden maart adviseerde "duidelijkere richtlijnen" te geven: "Als we Italië niet achterna willen, moeten we nu ingrijpen", zei hij toen.

