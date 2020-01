Exclusief voor abonnees Al 15.000 bezoekers in eerste vier dagen 13 januari 2020

'1917' heeft zijn start in de Belgische zalen niet gemist. Sinds de release vorige week woensdag staat hij helemaal bovenaan in de Belgische box office en laat hij kleppers als 'F.C. De Kampioenen: Viva Boma', 'Star Wars' en 'Frozen 2' achter zich. In de eerste vier dagen gingen al 15.000 mensen naar de film kijken. "Onze twee IMAX-zalen in Antwerpen en Brussel, waar je 26 procent meer beeld krijgt dan bij een normale voorstelling, zitten sinds de release van de film ook altijd vol", zegt Kinepolis-woordvoerder Tom Dhaenens. Wie '1917' in die unieke ervaring wil bekijken, kan dat nog tot 21 januari.