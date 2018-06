Al 137 gemeenten met 'wateralarm': net nu we zuinig moeten zijn, verbruiken we méér Yannick De Spiegeleir

30 juni 2018

00u00 0 De Krant Net nu we met z'n allen onze kranen wat vaker dicht moeten laten, draaien we ze meer open. Dat merken de Vlaamse watermaatschappijen en is niet zonder gevaar. "Als de vraag naar leidingwater blijft toenemen, dreigen er problemen."

"Besproei uw gazon niet met kraantjeswater, vul geen zwembad meer en was uw auto niet." Momenteel is het nog een vriendelijk verzoek, maar over een tweetal weken riskeert u mogelijk een boete als u die oproep aan uw laars lapt. Het verbod dat burgemeester Johan Van Durme (CD&V) begin deze week afkondigde in Oosterzele werd wat smalend onthaald, maar gisteren volgde Frank Bruggeman (Open Vld) in Zelzate het voorbeeld van zijn ambstgenoot en sinds donderdagavond is in 137 van de 308 Vlaamse gemeenten 'code geel' van kracht door de aanhoudende droogte.

Lees: de situatie is nog niet acuut, maar dat kan ze straks wel worden als we ons drinkwaterverbruik niet beperken.

Het is een waarschuwing die we maar beter serieus nemen, want volgens de recente weersvoorspellingen houdt de droogte wellicht nog tien dagen aan. Aan de inwoners van de betrokken gemeenten en steden wordt gevraagd om het gebruik van leidingwater tot een absoluut minimum te beperken. "Een verbod is op dit moment nog voorbarig, maar we merken wel dat het verbruik fors toeneemt. Om te voorkomen dat de vraag het aanbod zou overtreffen, vragen we de mensen nu al om zuinig te zijn", zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders. De koepelorganisatie van de Vlaamse waterleveranciers besliste samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om het waakzaamheidsalarm af te kondigen.

