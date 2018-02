Al 128 immigranten beboet sinds verplichte inburgering 22 februari 2018

De laatste 2 jaar - sinds de verplichte inburgering werd ingevoerd - kregen al 128 immigranten een boete omdat ze hun inburgeringscursus aan hun laars lapten en bijvoorbeeld niet voldoende aanwezig waren in de lessen Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Guy D'haeseleer opvroeg bij bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Het gros van de boetes lag tussen de 50 en 150 euro, maar uitzonderlijk liepen ze op tot 5.000 euro. Dat vindt D'haeseleer toch niet voldoende. Hij wil ook dat de niet-nalevers geen sociale woning of leefloon meer krijgen. Maar het recht op wonen afnemen op basis daarvan, kan niet, zegt Homans. Het leefloon is een federale bevoegdheid, klinkt het.

