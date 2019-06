Exclusief voor abonnees Al 127 dossiers over zwart geld aangegeven dit jaar €109 MILJOEN 14 juni 2019

Al 127 dossiers zijn sinds begin dit jaar ingediend voor fiscale regularisatie, goed voor een aangegeven bedrag van 109 miljoen euro. Sinds 2016, de start van de vierde regularisatieronde, is al 1,2 miljard zwart geld aangegeven. Dat leverde de fiscus tot 378 miljoen euro aan boetes en heffingen op. Dat bedrag kan nog stijgen, want niet alle dossiers zijn al verwerkt. Tijdens de vorige drie regularisatierondes, die plaatsvonden in 2004 en tussen 2006 en 2013, werd voor 13,6 miljard euro zwart geld aangegeven. Dat leverde de schatkist toen 3 miljard euro op. De huidige regularisatieronde voor Vlaamse belastingen loopt tot eind 2020, voor de federale is er geen einddatum voorzien.