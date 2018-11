Al 12.000 euro ingezameld voor proces tegen vingerafdruk 19 november 2018

In amper drie dagen tijd heeft een jurist al 12.000 euro opgehaald in de strijd tegen vingerafdrukken op de identiteitskaart. Onlangs werd beslist om dat in te voeren, om zo identiteitsfraude tegen te gaan. Maar Matthias Dobbelaere-Welvaert wil die maatregel aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. Daarvoor startte hij een crowdfunding, die dus erg succesvol blijkt. "Het lijkt me van levensbelang dat burgers zich realiseren dat deze overheid steeds meer en meer informatie wil. Vingerafdrukken afnemen van élke Belgische burger, is absoluut niet proportioneel tot het doel."