Exclusief voor abonnees Al 11 panda's terug naar Chinese bossen, 9 halen het 10 augustus 2019

00u00 0

De tweeling betekent nieuwe hoop voor de conservatie van panda's, die op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) het etiket 'kwetsbaar' krijgen. Tot drie jaar geleden werden de dieren nog 'bedreigd' genoemd, maar door het wereldwijde kweekprogramma van de Chinezen gaat het nu weer de goede kant op. In het wild leven er iets minder dan 2.000. Van de 11 panda's die in gevangenschap geboren zijn sinds de start van het programma, zijn er nog 9 in leven. Zij hebben zich succesvol in de Chinese bossen geïntegreerd. Ook deze twee jongen zullen na vier jaar naar daar gebracht worden. Moeder Hao Hao en vader Xing Hui kwamen in 2014 in ons land. Sinds hun komst is de omzet van Pairi Daiza met 22% gestegen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis