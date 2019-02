Al 100.000 handtekeningen voor krachtiger klimaatbeleid 14 februari 2019

Sign for my Future verzamelde één week na de lancering al 100.000 handtekeningen. Het burgerinitiatief wil hiermee de volgende regeringen vragen om een krachtiger klimaatbeleid. Het initiatief groeide uit tot de breedste coalitie ooit. Jongeren, bedrijfsleiders, organisaties, de media en de academische wereld roepen alle Belgen op om te tekenen. De organisatoren zijn overdonderd door het grote succes: "Dit toont hoe sterk het thema leeft onder de bevolking." 17% van de ondertekenaars is tussen de 27 en 31 jaar. "Dat is logisch, omdat het gaat over de toekomst van onze kinderen", zeggen de initiatiefnemers. Tekenen kan vanaf twaalf jaar op de website signformyfuture.be. (AVA)